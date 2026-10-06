Nocna awantura w Czechowicach-Dziedzicach. Kolumbijczyk dźgnął nożem Gruzina

Awantura w hostelu zakończyła się atakiem nożem

Do groźnego zdarzenia doszło 4 października, tuż po północy, w hostelu przy ul. Poziomkowej w Czechowicach-Dziedzicach. Jak wynika z ustaleń policji, podczas spotkania, w trakcie którego spożywano alkohol, doszło do nieporozumienia pomiędzy dwoma mężczyznami.

W pewnym momencie sytuacja wymknęła się spod kontroli. 25-letni obywatel Kolumbii miał zaatakować nożem 42-letniego obywatela Gruzji. Mężczyzna został ugodzony w klatkę piersiową.

Obrażenia 42-latka okazały się poważne. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, gdzie konieczna była operacja. Na szczęście jego stan jest już stabilny, a życiu mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo.

– Między obywatelem Gruzji a obywatelem Kolumbii doszło do nieporozumienia. W pewnym momencie w grę poszedł nóż. 25-letni obywatel Kolumbii dźgnął 42-letniego Gruzina. Obrażenia były poważne, mężczyzna został operowany – przekazał redakcji ESKI podkom. Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Podejrzany uciekł z hostelu

Po ataku 25-letni Kolumbijczyk uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci rozpoczęli jego poszukiwania. Jak przekazał policji, mężczyzna oddalił się, a następnie próbował uciekać samochodem. Funkcjonariusze szybko ustalili, gdzie może przebywać. Kilka przecznic dalej zatrzymali 25-latka.

Mężczyzna miał przy sobie nóż, który został zabezpieczony przez policjantów. Przedmiot może być narzędziem wykorzystanym podczas zdarzenia.

Policja ustala teraz dokładny przebieg awantury oraz przyczyny konfliktu między mężczyznami. Wiadomo, że wcześniej wspólnie spożywali alkohol.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Pszczynie, która nadzoruje prowadzone postępowanie. Na tym etapie śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia i gromadzą materiał dowodowy.

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