Noc w najdłuższym hotelu w Europie kosztuje ułamek tego co nad morzem. Zaskakująca różnica

Góry czy morze? Ekskluzywne noclegi czekają w obu miejscach

Wybór między Bałtykiem a górami to coroczny dylemat tysięcy polskich urlopowiczów. Zarówno nad morzem, jak i w Beskidach można znaleźć hotele o wysokim standardzie, wyposażone w kompleksy basenowe, strefy relaksu, punkty gastronomiczne i udogodnienia dla rodzin. Postanowiliśmy zestawić koszty noclegu w dwóch imponujących obiektach – świeżo oddanym hotelu Gołębiewski w Pobierowie i Mercure Szczyrk Resort, który nosi miano najdłuższego hotelu w Europie. Wynik tego porównania jest zaskakujący.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było

Morze kontra Beskidy. Zestawiliśmy koszty i różnica jest znacząca

Sprawdziliśmy, ile kosztuje noc dla dwóch osób w dniach 25–26 lipca 2026 r. Za dobę w Hotelu Gołębiewski nad morzem trzeba zapłacić 1 958,58 zł. W tym samym czasie pobyt w Mercure Szczyrk Resort to wydatek rzędu 663 zł dla członków programu lojalnościowego lub 737 zł w standardowej cenie.

To pokazuje, że nocleg w beskidzkim kompleksie pozwala zaoszczędzić aż 1 295,58 zł. Za kwotę potrzebną na jedną noc w Pobierowie, w Szczyrku można spędzić niemal trzy dni. Przepaść cenowa jest więc ogromna.

Co wpływa na takie dysproporcje?

Na ten stan rzeczy składa się kilka elementów. Kluczowe znaczenie ma miejsce – w sezonie letnim polskie morze przyciąga tłumy, co winduje ceny usług noclegowych. Ponadto, obiekt w Pobierowie dysponuje większymi pokojami i bogatszą bazą rozrywkową. Na miejscu funkcjonują liczne bary, lokale gastronomiczne oraz rozległe kompleksy basenowe, zarówno pod dachem, jak i na świeżym powietrzu, uzupełnione o różnorodne opcje spędzania wolnego czasu.

Choć kompleks w Szczyrku także gwarantuje świetne warunki i mnóstwo udogodnień, to mniejsza skala przedsięwzięcia, inna oferta i górska lokalizacja powodują, że stawki w obu miejscach mocno się różnią.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Gołębiewski Pobierow vs Mercure Szczyrk Resort. Hotelowy giganci na zdjęciach

20

W Beskidach stoi najdłuższy hotel w Europie

Kompleks Mercure Szczyrk Resort jest znany daleko poza granicami Polski. Specyficzna, kaskadowa konstrukcja ciągnąca się wzdłuż górskiego zbocza przyniosła mu tytuł najdłuższego obiektu noclegowego na kontynencie. Goście mają do dyspozycji setki pokoi oferujących malownicze krajobrazy, a także strefę basenową, centrum odnowy biologicznej, lokale gastronomiczne i udogodnienia dla podróżujących z dziećmi.