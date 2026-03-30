Niewiarygodne! Hotel-wąż w Polsce ma 330 metrów i jest najdłuższy w Europie! Musisz to zobaczyć

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-30 10:59

Na południu Polski, w sercu Beskidów Śląskich, stoi niezwykły obiekt, który przyciąga uwagę turystów i miłośników architektury z całej Europy. To najdłuższy hotel na kontynencie – mierzy aż 330 metrów, a jego charakterystyczna, rozciągnięta forma przypomina wijącego się węża wijącego się po górskim zboczu. Ten imponujący budynek nie tylko zachwyca wyglądem, ale też oferuje malownicze widoki z pokoi i przestrzeń idealną na relaks w otoczeniu natury.

Gigant na zboczu góry w Beskidzie Śląskim

W Beskidzie Śląskim znajduje się budynek, którego forma jest absolutnie unikalna na skalę kraju. Jego ogromna, rozciągnięta konstrukcja pnie się po zboczu góry, przypominając swoim kształtem wijącego się węża. Mowa o Mercure Szczyrk Resort, który mierzy około 330 metrów długości, co czyni go najdłuższym hotelem w całej Europie, jak podaje Super Express.

Kompleks zlokalizowany jest przy ulicy Wrzosowej w Szczyrku, na wysokości około 660 m n.p.m. Dzięki temu goście mogą podziwiać rozległe widoki na Beskid Śląski oraz jego najwyższy szczyt, Skrzyczne. Obiekt oddano do użytku całkiem niedawno, bo 9 września 2024 roku. Warto dodać, że powstał on w wyniku gruntownej modernizacji dawnego Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, które przez lata stanowiło jeden z najważniejszych punktów na mapie Szczyrku.

Mercure Szczyrk Resort mierzy 330 metrów

To właśnie niespotykana długość budynku przyciąga największą uwagę. Konstrukcja ciągnie się przez blisko 330 metrów, przypominając potężną, falującą bryłę, która idealnie dopasowuje się do stoku górskiego.

Ta nietypowa forma zdecydowanie odróżnia obiekt od standardowych hoteli. Architekci zaprojektowali budynek w taki sposób, aby jak najlepiej wkomponować go w otaczający krajobraz, a jednocześnie zapewnić gościom w większości pokoi spektakularny widok na góry. Zdjęcia tego imponującego obiektu można zobaczyć w poniższej galerii.

Potężny hotel w sercu Beskidów

Mercure Szczyrk Resort oferuje 447 pokoi i apartamentów, co plasuje go w czołówce największych obiektów noclegowych w tym regionie. Hotel dysponuje również zaawansowaną przestrzenią konferencyjną. Jednym z głównych atutów kompleksu jest rozbudowana strefa relaksu, w której goście mogą wypoczywać w basenach oraz specjalnie przygotowanych strefach rekreacyjnych.

