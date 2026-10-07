Najgorsze miasta w Polsce. AI wybrała 3 miasta i oceniła je nagannie

Najgorsze miasta w Polsce. AI wybrała

Polska ma wiele miast, które przyciągają mieszkańców dobrą ofertą pracy, rozwiniętą infrastrukturą, atrakcyjnymi terenami rekreacyjnymi czy bogatym życiem kulturalnym. Są jednak również takie ośrodki, które od lat mierzą się z poważnymi problemami. W niektórych z nich szczególnie mocno widać skutki przemian gospodarczych, odpływu mieszkańców czy niekorzystnych zmian demograficznych.

Poprosiliśmy sztuczną inteligencję o wskazanie miast, które można uznać za jedne z najtrudniejszych miejsc do życia w Polsce. Pod uwagę wzięto m.in. demografię, rynek pracy, odpływ mieszkańców, sytuację gospodarczą oraz skutki wieloletnich przemian. Nie jest to jednak obiektywny ranking ani oficjalna ocena jakości życia. To autorski wybór AI, który może być po prostu punktem wyjścia do dyskusji. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie spis miast, które wybrała sztuczna inteligencja.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najgorsze miasta w Polsce. AI wybrała 3 miasta

6

Nie tylko najgorsze. Mamy również najlepsze miasta!

W Polsce nie brakuje jednak również miast, które wypadają bardzo dobrze pod względem jakości życia. Pisaliśmy już o najlepszych miastach w Polsce, a więcej w tym temacie przeczytacie m.in. tutaj: Zaskakujący awans w nowym rankingu. Oto najlepsze miasta do życia w Polsce

Bytom. Miasto wciąż mierzy się ze skutkami przemian przemysłowych

Jednym z miast wskazanym przez AI jest Bytom. To jeden z najbardziej charakterystycznych przykładów śląskiego ośrodka, który przez lata był silnie związany z przemysłem ciężkim. Transformacja gospodarcza pozostawiła po sobie ślady widoczne do dziś, m.in. w części zabudowy i przestrzeni miejskiej.

Problemem pozostaje również demografia. Bytom od lat zmaga się ze spadkiem liczby mieszkańców, a odpływ ludności wpływa na funkcjonowanie miasta i lokalną gospodarkę. Nie oznacza to oczywiście, że całe miasto wygląda tak samo. Bytom ma również swoje mocne strony, zabytki, tereny zielone i miejsca, które w ostatnich latach przechodzą rewitalizację.