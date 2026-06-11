Noc pełna magii i słowiańskich tradycji

Egzotarium w Sosnowcu zaprasza na wyjątkowe świętowanie Nocy Świętojańskiej. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę, 20 czerwca o godz. 20.00 i potrwa do późnych godzin wieczornych.

To propozycja dla wszystkich, którzy chcą poczuć klimat najkrótszej nocy w roku i zanurzyć się w świecie dawnych wierzeń, natury oraz ognia.

Program wydarzenia przygotowano tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. Wśród atrakcji znalazły się:

nocne zwiedzanie Egzotarium z przewodnikiem,

warsztaty tematyczne,

ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek,

joga w blasku księżyca,

terenowa gra „Kwiat Paproci",

widowiskowy pokaz teatru ognia Inferis.

Organizatorzy zapowiadają wyjątkową atmosferę, która połączy relaks, zabawę i kontakt z naturą.

Tak prezentuje się sosnowieckie egzotarium:

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W poszukiwaniu legendarnego Kwiatu Paproci

Noc Świętojańska od wieków owiana jest aurą tajemniczości. Według dawnych wierzeń właśnie tej jednej nocy natura miała posiadać niezwykłą moc, a odnalezienie legendarnego Kwiatu Paproci gwarantowało szczęście i pomyślność.

Dawniej wierzono, że tej jednej nocy natura ma wyjątkową moc, a odnalezienie legendarnego kwiatu paproci przynosi szczęście. My nie obiecujemy bogactwa, ale gwarantujemy klimat, którego długo nie zapomnicie - zachęcają do udziału organizatorzy.

Choć organizatorzy nie obiecują odnalezienia skarbu, zapewniają, że uczestnicy mogą liczyć na wyjątkowy klimat i wspomnienia, które pozostaną z nimi na długo.

Liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Bilety są dostępne w kasie Egzotarium oraz online. Cena wejściówki na Noc Świętojańską wynosi 119 zł.

Organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zakupu, ponieważ zainteresowanie wydarzeniem jest duże, a liczba dostępnych miejsc maleje z każdym dniem.