Noc pełna magii i słowiańskich tradycji
Egzotarium w Sosnowcu zaprasza na wyjątkowe świętowanie Nocy Świętojańskiej. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę, 20 czerwca o godz. 20.00 i potrwa do późnych godzin wieczornych.
To propozycja dla wszystkich, którzy chcą poczuć klimat najkrótszej nocy w roku i zanurzyć się w świecie dawnych wierzeń, natury oraz ognia.
Program wydarzenia przygotowano tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. Wśród atrakcji znalazły się:
- nocne zwiedzanie Egzotarium z przewodnikiem,
- warsztaty tematyczne,
- ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek,
- joga w blasku księżyca,
- terenowa gra „Kwiat Paproci",
- widowiskowy pokaz teatru ognia Inferis.
Organizatorzy zapowiadają wyjątkową atmosferę, która połączy relaks, zabawę i kontakt z naturą.
Tak prezentuje się sosnowieckie egzotarium:
W poszukiwaniu legendarnego Kwiatu Paproci
Noc Świętojańska od wieków owiana jest aurą tajemniczości. Według dawnych wierzeń właśnie tej jednej nocy natura miała posiadać niezwykłą moc, a odnalezienie legendarnego Kwiatu Paproci gwarantowało szczęście i pomyślność.
Dawniej wierzono, że tej jednej nocy natura ma wyjątkową moc, a odnalezienie legendarnego kwiatu paproci przynosi szczęście. My nie obiecujemy bogactwa, ale gwarantujemy klimat, którego długo nie zapomnicie - zachęcają do udziału organizatorzy.
Choć organizatorzy nie obiecują odnalezienia skarbu, zapewniają, że uczestnicy mogą liczyć na wyjątkowy klimat i wspomnienia, które pozostaną z nimi na długo.
Liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Bilety są dostępne w kasie Egzotarium oraz online. Cena wejściówki na Noc Świętojańską wynosi 119 zł.
Organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zakupu, ponieważ zainteresowanie wydarzeniem jest duże, a liczba dostępnych miejsc maleje z każdym dniem.
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