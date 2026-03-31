Podwyżki na A4 – ile zapłacimy?

W styczniu spółka Stalexport Autostrada Małopolska, zarządzająca 61-kilometrowym odcinkiem A4, złożyła wniosek o podwyżkę opłat do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Po jego zatwierdzeniu, od 1 kwietnia stawki wzrosły o 1 zł na bramce dla samochodów osobowych.

Dotychczas kierowcy płacili 17 zł na każdej z dwóch bramek, czyli łącznie 34 zł za przejazd całego odcinka. Po zmianach zapłacimy 18 zł na bramce, co daje 36 zł. W przypadku ciężarówek kategorii 2, 3, 4 i 5, opłata wzrasta z 52 zł do 55 zł na bramce, czyli ze 104 do 110 zł za cały odcinek.

Dlaczego stawki rosną?

Zarządca trasy tłumaczy podwyżki rosnącymi kosztami utrzymania autostrady i inwestycjami, które są niezbędne, zanim w marcu 2027 roku wygasa koncesja.

– Rosną stawki firm budowlanych i ceny materiałów, dlatego korekta opłat o 1 zł jest niewielka – mówi rzecznik Stalexportu, Daniel Gryt.

W ostatnich latach kierowcy wielokrotnie narzekali na rosnące koszty przejazdu, a także na utrudnienia w ruchu związane z remontami i zwężeniami. Mimo to spółka zapewnia, że standard autostrady pozostaje wysoki i pozwala na bezpieczne podróżowanie.

Dobra wiadomość – koniec opłat w 2027 roku

Najważniejszą informacją dla kierowców jest to, że od marca 2027 roku koncesja na zarządzanie odcinkiem A4 wygasa. Autostradę przejmie wtedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a przejazd samochodów osobowych i motocykli stanie się bezpłatny.

To oznacza jednocześnie początek szeroko zakrojonego programu modernizacji trasy, obejmującego całą infrastrukturę od Katowic do Krakowa.

Ponadto GDDKiA planuje gruntowną przebudowę około 120 km trasy w województwach śląskim i małopolskim. Program inwestycyjny obejmuje między innymi:

poszerzenie jezdni o trzeci, a nawet czwarty pas,

modernizację najważniejszych węzłów drogowych,

remont mostów i wiaduktów,

przygotowanie całej trasy na coraz większy ruch samochodowy.

Podczas prac kluczowe będzie utrzymanie przejezdności autostrady, aby codzienni kierowcy mogli podróżować bez większych utrudnień.

Co jeszcze zmieni się dla kierowców?

Po zakończeniu inwestycji autostrada ma stać się nie tylko bezpłatna dla samochodów osobowych, ale także nowoczesna, bezpieczna i komfortowa dla wszystkich użytkowników. Prace mają poprawić przepustowość, skrócić czas podróży oraz zwiększyć bezpieczeństwo na jednym z najważniejszych odcinków w kraju.

Do tego czasu Stalexport zapewnia, że autostrada będzie utrzymywana zgodnie z umową koncesyjną, a jakość obsługi kierowców pozostanie na dotychczasowym poziomie.