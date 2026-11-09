Jakub Kulik został ranny w Krakowie. "Dla mnie to jest wielki bohater". Rodzinne miasto wspiera bohaterskiego policjanta

Zarówno Jakub Kulik, jak i towarzyszący mu na patrolu funkcjonariusz, wykazali się wielkim bohaterstwem. Kuba wywodzi się z Bielska-Białej, a dorastał w dzielnicy Leszczyny, gdzie służył jako ministrant i działał w ochotniczej straży pożarnej. W późniejszym czasie zasilił szeregi stacjonującego w Bielsku batalionu desantowo-szturmowego, natomiast kilkanaście miesięcy temu przeprowadził się do Krakowa i wstąpił do policji. Władysław Szypuła, pełniący funkcję prezesa OSP Leszczyny w Bielsku-Białej, powiedział nam: „Kuba pojawił u nas w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Dał się poznać jako konkretny człowiek, konkretny strażak, który wiedział jak się zachować. I tak samo się zachował w Krakowie. On wiedział co robi, był zdecydowany. Taki jest. Z półtora roku temu podjął decyzję, żeby przejść do policji. Jestem w stu procentach przekonany, że on z tego wyjdzie, pokona wszystko. To twardy chłopak. Ja nie mam nadziei, ja jestem tego pewny. Jego charakter, jago takie zawzięcie spowoduje, że on z tego szybko wyjdzie. Dla mnie to jest wielki bohater. On narażał swoje życie i uratował ileś tam innych istnień, będąc ranny unieszkodliwił tego zamachowca. Oni zadziałali prawidłowo, z pełną odwagą i poświęceniem”.

Wybierając szkołę średnią, Kuba zdecydował się na naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka. Budynek tej placówki znajduje się w niewielkiej odległości od remizy OSP, do której chłopak już wówczas należał. W szkole uczęszczał do klasy prowadzonej przez Roberta Michalskiego, który przekazuje młodzieży wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego.

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- Jak się dowiedziałem, że to jest mój uczeń, to byłem smutny. Kuba chodził do mojej klasy. Uczyli się różnego rodzaju postaw, od tych patriotycznych aż po działania w różnych sytuacjach zagrożenia - opowiada pan Robert.

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Jak mówi nam Robert Michalski: „Chłopak swoją tendencję już tutaj wykazywał. Kiedy przyszedł do naszej szkoły, był strażakiem. Natomiast nie myślałem, że w mojej 38-letniej karierze zdarzy się taka sytuacja, gdzie będę patrzył na obraz, jak strzelają do mojego ucznia. Wykazał się takim heroizmem, tamten był potężnie uzbrojony, miał kamizelkę, o której policjanci mogą co najwyżej pomarzyć -”.

Postawa absolwenta wywołuje ogromną dumę w całej społeczności szkolnej. Dyrektor placówki Barbara Drwal stwierdza: „Rozmawiałam dzisiaj z młodzieżą na ten temat. Kiedy analizowaliśmy jeden z utworów, uczeń powiedział, że człowiek nie żyje dla siebie, tylko dla innych. No i dla mnie to się stało takim jakby punktem wyjścia. Mówię, co myślicie teraz o Kubie i całej tej sytuacji? Było jedno stwierdzenie, duma, jesteśmy dumni. Jesteśmy dumni, że chodzimy do tej szkoły, że nasz starszy kolega coś takiego zrobił. To znaczy, że właściwie każdy z nas mógłby coś takiego zrobić i w takiej sytuacji się znaleźć”.

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Funkcję wychowawczyni Kuby pełniła w liceum Renata Kudłacik. Nauczycielka zastanawia się i wspomina: „Nie od razu rozpoznałam, na nagraniach, że o nasz Kubę. Dopiero jak się dowiedziałam, że to Jakub, który chodził do mnie do klasy i którego znam. No pierwsze myśli były: O orany, że to straszne, że on teraz leży gdzieś tam w szpitalu, bo wtedy już było wiadomo, prawda, że w tym szpitalu, że potrzebna pomoc, już ktoś tam do mnie dzwonił później, że ta krew jest potrzebna, więc już tam gdzieś staraliśmy się działać. To było dla mnie takie szokujące, że po prostu… Ale jestem z niego dumna. Kuba naprawdę jest powodem do dumy. Gdyby nie on i kolega z patrolu, to ilu ludzie by jeszcze zmarło”.