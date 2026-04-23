Groźny wypadek w ośrodku jeździeckim

Do zdarzenia doszło w środę, 22 kwietnia 2026 roku, około godziny 18:00 w ośrodku jeździeckim w Ptakowicach w gminie Zbrosławice (powiat tarnogórski). Podczas treningu 15-letnia dziewczyna spadła z konia w trakcie pokonywania przeszkody. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w tym samym momencie zwierzę przewróciło się i miało przygnieść trenującą nastolatkę.

Jak przekazał naszej redakcji podkom. Kamil Kubica, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Ze względu na charakter zdarzenia zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który wylądował w pobliżu ośrodka.

15-latka była przytomna, jednak skarżyła się na silny ból całego ciała. Po udzieleniu pierwszej pomocy została przetransportowana śmigłowcem do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jak przekazał rzecznik GCZM dziewczynka tego samego dnia opuściła szpital.

Młoda pacjentka po udzieleniu jej pierwszej pomocy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udała się do domu - informuje naszą redakcję Wojciech Gumułka, rzecznik prasowy Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

W akcji brały udział zespoły ratownictwa medycznego, dwa zastępy straży pożarna z Tarnowskich Gór i Zbrosławic oraz policja, która zabezpieczała miejsce zdarzenia.

Policja sprawdza okoliczności wypadku z udziałem nastolatki

Funkcjonariusze policji przeprowadzili na miejscu badanie trzeźwości trenerki prowadzącej zajęcia. Wynik był negatywny – kobieta była trzeźwa.

Okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane, jednak wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego zdarzenia podczas treningu.

Zobaczcie zdjęcia z miejsca nieszczęśliwego wypadku w galerii poniżej.