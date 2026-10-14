Farmy dyń w Śląskiem hitem jesieni. Przyciągają tłumy

Jesienny klimat i dyniowe aranżacje to obecnie prawdziwy hit wśród lokalnych atrakcji. Kiedyś pomarańczowe warzywa kupowano głównie na targu do dekoracji na Halloween. Dzisiaj farmy dyń stanowią główny punkt weekendowych wycieczek.

Twórcy tych miejsc dbają o niesamowite, kolorowe scenerie, wykorzystując dynie o różnych wielkościach i formach, a całość uzupełniają słomą, jesiennymi wrzosami i starymi, drewnianymi wozami. Taka oprawa to doskonałe tło do klimatycznych, jesiennych zdjęć.

Wizyta na farmie to jednak nie tylko podziwianie wystawek. To pełnoprawne centra rozrywki. Wielu organizatorów przygotowuje dla odwiedzających dodatkowe atrakcje. Można tam znaleźć między innymi słomiane labirynty, zabawy terenowe, strefy dla najmłodszych, a nawet małe zagrody ze zwierzętami.

Niektóre z tych miejsc to typowe gospodarstwa rolnicze oferujące bezpośrednią sprzedaż, inne natomiast łączą dyniowy motyw z szerszą ofertą turystyczną. W województwie śląskim wybór jest ogromny – od małych, urokliwych farm po wielkie, komercyjne strefy. To świetna opcja na rodzinny wyjazd, spotkanie z przyjaciółmi, romantyczną randkę czy po prostu plener zdjęciowy.

Farma Dyniowa w Rudzie Śląskiej. Ogromny teren z atrakcjami dla całej rodziny

Prawdziwym hitem na mapie województwa jest Farma Dyniowa zlokalizowana w Rudzie Śląskiej (ul. Ratowników 2). Ten ogromny teren łączy w sobie mnóstwo jesiennych dekoracji i angażujących rozrywek dla każdej grupy wiekowej. W sezonie 2026 dodano nowe punkty do robienia zdjęć oraz rozszerzono ofertę zabaw.

Obiekt funkcjonuje od 19 września do 31 października, więc to już ostatni dzwonek na jesienną wizytę.

Goście mogą spacerować urokliwymi alejkami wśród dyń i słomy, korzystając przy tym z masy gier i zabaw. Do dyspozycji są m.in. labirynt utworzony z bel słomy, gra w dyniowe kręgle, wkopane w ziemię trampoliny, nietypowy basen wypełniony ziarnami kukurydzy czy urokliwy dyniowy domek.

Na najmłodszych czekają takie wyzwania jak jazda rowerkiem po słomianym torze, rzuty pierścieniami do celu oraz klasyczna gra w kółko i krzyżyk w wersji drewnianej. Nie zabrakło również stymulującej ścieżki zmysłów, strefy muzycznej oraz zakątka pełnego słoneczników.

Miejsce słynie też z doskonałych aranżacji fotograficznych. Chętni mogą zapozować na tle prawdziwego traktora, starego roweru czy specjalnie przygotowanej, farmerskiej ścianki. Słomiane kompozycje idealnie sprawdzają się jako tło do rodzinnych ujęć i zdjęć na Instagrama.

Obiekt w Rudzie Śląskiej to prawdziwy raj dla rodzin z dziećmi. Z myślą o nich przygotowano tematyczne zamki dmuchane i zagrody z wiejskimi zwierzętami (można spotkać m.in. kozy, owce, króliki i drób). Dla dorosłych lubiących wyzwania przewidziano mechanicznego byka rodeo. Warto mieć na uwadze, że uruchomienie niektórych stref zależy od warunków atmosferycznych.

Farma Dyniowa w Rudzie Śląskiej. Ceny biletów w sezonie 2026

Atrakcja jest dostępna dla zwiedzających każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 10:00 do 18:00. Koszt wstępu jest uzależniony od dnia wizyty.

W dni powszednie (poniedziałek-piątek) za bilet ulgowy trzeba zapłacić 30 zł, natomiast normalny kosztuje 35 zł.

W weekendy (sobota-niedziela) ceny rosną: bilet ulgowy to wydatek rzędu 40 zł, a normalny – 45 zł.

Z biletów ulgowych mogą skorzystać dzieci i młodzież (do 17. roku życia) oraz osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

Przypominamy: Farma Dyniowa mieści się w Rudzie Śląskiej przy ul. Ratowników 2. Organizatorzy zalecają sprawdzenie dostępności wybranych atrakcji przed planowanym przyjazdem.

Inne królestwa dyń w województwie śląskim. Sprawdź, co jeszcze warto zobaczyć

Ruda Śląska to oczywiście zaledwie jedna z wielu jesiennych propozycji w regionie. Na terenie województwa znajduje się wiele innych, urokliwych miejsc. Można odwiedzić lokalne gospodarstwa rolne, profesjonalne plenerowe studia fotograficzne z dyniami w tle i kompleksy rozrywkowe bazujące na jesiennym klimacie.

Przygotowaliśmy zestawienie innych ciekawych lokalizacji, które warto wpisać na swoją listę jesiennych wycieczek: