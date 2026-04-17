Szpitale mówią „dość”. Nadchodzi czarny tydzień

Od 20 do 26 kwietnia w całym kraju potrwa protest szpitali powiatowych. To kolejny krok środowiska medycznego po wcześniejszych apelach i próbach dialogu z decydentami, które – jak podkreślają przedstawiciele placówek – nie przyniosły oczekiwanych efektów.

W akcję włączają się szpitale z różnych regionów Polski. Protest ma charakter informacyjny, ale jego skala pokazuje, jak poważny jest problem. Dyrektorzy placówek chcą w ten sposób zwrócić uwagę opinii publicznej na pogarszającą się sytuację całego systemu.

Największym problemem pozostaje finansowanie. Szpitale powiatowe od lat wskazują, że wyceny świadczeń medycznych nie nadążają za rosnącymi kosztami. Inflacja, ceny energii, leków i sprzętu medycznego rosną, a środki przekazywane przez system pozostają na podobnym poziomie.

W efekcie wiele placówek zmaga się z poważnymi brakami finansowymi. O problemach opowiedziała Marta Nowacka, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

Nie mamy dziś pieniędzy nawet na leki i podstawowe funkcjonowanie szpitali – alarmuje Marta Nowacka.

Brakuje środków nie tylko na inwestycje, ale również na bieżące utrzymanie – od wyżywienia pacjentów, przez naprawy sprzętu, aż po zakup niezbędnych materiałów medycznych.

Kolejki rosną, pacjenci czekają coraz dłużej

Problemy finansowe przekładają się bezpośrednio na sytuację pacjentów. Kolejki do badań diagnostycznych i specjalistów wydłużają się, a dostęp do leczenia staje się coraz trudniejszy.

Dotyczy to m.in. tomografii, rezonansu magnetycznego, kolonoskopii czy gastroskopii – badań, które często są kluczowe dla szybkiego wykrycia poważnych chorób.

To już nie jest tylko problem finansów – to realne zagrożenie dla zdrowia pacjentów – podkreśla Marta Nowacka.

Eksperci wskazują, że opóźnienia w diagnostyce mogą prowadzić do sytuacji, w której choroby wykrywane są zbyt późno, co znacząco obniża szanse na skuteczne leczenie.

Szpitale znajdują się w trudnym położeniu. Z jednej strony mają obowiązek przyjmować i leczyć pacjentów, z drugiej – nie otrzymują pełnego finansowania za wykonane świadczenia.

Problemem są tzw. nadwykonania, czyli leczenie pacjentów ponad ustalone limity. NFZ nie zawsze pokrywa koszty takich świadczeń, co dodatkowo pogłębia zadłużenie placówek.

Nie możemy odsyłać chorych, ale system nie daje nam środków, by ich leczyć – zaznacza prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

To prowadzi do paradoksalnej sytuacji, w której leczenie większej liczby pacjentów zamiast poprawiać sytuację, generuje kolejne straty finansowe.

Protest w obronie pacjentów

Dyrektorzy szpitali podkreślają, że protest nie jest wymierzony przeciwko pacjentom. Wręcz przeciwnie – jego celem jest zwrócenie uwagi na ich sytuację.

W trakcie „czarnego tygodnia” placówki będą informować pacjentów o przyczynach opóźnień, przekładanych wizyt i wydłużających się kolejek. Chcą pokazać, że problem ma charakter systemowy, a nie wynika z ich decyzji.

To także próba uświadomienia społeczeństwu, jak wygląda codzienność funkcjonowania szpitali i z jakimi ograniczeniami muszą się mierzyć.

Zdaniem prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego obecny model ochrony zdrowia wymaga gruntownej reformy. Brak długofalowego planu oraz wprowadzanie kolejnych zmian bez odpowiedniego finansowania może pogłębiać kryzys.

Coraz więcej placówek balansuje na granicy wypłacalności, a ich możliwości działania są ograniczane przez systemowe regulacje i niedobory środków.

Protest szpitali powiatowych to wyraźny sygnał ostrzegawczy – bez szybkich i konkretnych działań sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a dostęp do leczenia stanie się jeszcze trudniejszy dla tysięcy pacjentów w całej Polsce.