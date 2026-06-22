Makabryczne odkrycie w studni. Ciało w Cygance

Dramatyczne zgłoszenie wpłynęło do kłobuckiej komendy w niedzielę, 21 czerwca, tuż przed południem. Na dnie niezabezpieczonej studni w miejscowości Cyganka odnaleziono zwłoki. Służby natychmiast udały się we wskazane miejsce.

Makabrycznego odkrycia dokonali sąsiedzi 59-letniego mieszkańca województwa śląskiego. Skierowani na miejsce funkcjonariusze podjęli wstępne działania i potwierdzili tożsamość denata.

– W niedzielę 21 czerwca około godziny 11.45 oficer dyżurny kłobuckiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące ujawnienia zwłok mężczyzny w studni na terenie miejscowości Cyganka w gminie Panki. Informację o zdarzeniu przekazali sąsiedzi zmarłego. Na miejsce skierowano policjantów, którzy ustalili, że odnaleziony w studni mężczyzna to 59-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Z ustaleń wynika, że ostatni kontakt z nim rodzina miała dzień wcześniej – przekazał podkom. Kamil Raczyński, oficer prasowy kłobuckiej policji.

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Jak wynika z informacji przekazanych przez rzecznika policji, wstępne oględziny i dotychczasowe ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich w tragicznym zdarzeniu. Bliscy po raz ostatni kontaktowali się z 59-latkiem dzień wcześniej, w sobotę 20 czerwca.

„Wstępne ustalenia oraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia nie wskazują na to, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Sprawą zajmują się kryminalni z Krzepic” – zrelacjonował podkomisarz Raczyński z kłobuckiej komendy.

Teraz śledczy skupią się na dokładnym odtworzeniu przebiegu wydarzeń, aby ustalić, jak doszło do tego, że mężczyzna wpadł do studni. Na tym etapie postępowania służby powstrzymują się od spekulacji na temat bezpośredniej przyczyny zgonu.

Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia w galerii poniżej.