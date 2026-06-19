Most runął do rzeki. Nie ma osób poszkodowanych

Chwile niepokoju przeżyli w czwartek, 18 czerwca mieszkańcy Dębowca w powiecie cieszyńskim. W godzinach popołudniowych doszło do nagłego zawalenia mostu nad rzeką Knajką. Na szczęście w chwili zdarzenia na przeprawie nie znajdowały się żadne osoby ani pojazdy, dlatego nikt nie odniósł obrażeń.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu o godzinie 14:35. Jako pierwsi pojawili się oni na miejscu, gdzie okazało się, że całkowitemu zniszczeniu uległ most znajdujący się przy ulicy Szkolnej. Do działań dołączyli również strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skoczowie.

Służby zabezpieczyły teren i sprawdziły, czy pod zawaloną konstrukcją lub w jej pobliżu nie znajdują się osoby poszkodowane. Na szczęście nikogo nie było w rejonie katastrofy.

Duże utrudnienia dla kierowców na Drodze Krajowej nr 81

Zniszczony most stanowił ważne połączenie między Dębowcem a Ochabami oraz drogą krajową nr 81. W związku z uszkodzeniem przeprawy ulica Szkolna została całkowicie zamknięta dla ruchu, a kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów.

Informujemy, iż w związku z uszkodzeniem mostu na rzece Knajka w ciągu drogi powiatowej nr 2619 S - ul. Szkolna w Dębowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Rajską i ul. Leśną w Dębowcu w stronę Ochab i z kierunku przeciwnego tj. od strony Ochab do Dębowca droga jest nieprzejezdna - poinformowała gmina Dębowiec.

Rzeka Knajka, nad którą znajdował się most, przepływa przez teren Pogórza Śląskiego i ma długość około 17–19 kilometrów. Przyczyny zawalenia się konstrukcji nie są jeszcze znane. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną oględziny i ekspertyzy, które mają wyjaśnić, dlaczego doszło do tego niebezpiecznego zdarzenia.

Służby apelują do mieszkańców i kierowców o zachowanie ostrożności oraz bezwzględne stosowanie się do oznakowania przy miejscu zdarzenia.

Cieszyn na zdjęciach: