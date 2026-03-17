Kolorowy weekend w Funzeum w Gliwicach

Funzeum w Gliwicach zaprasza całe rodziny na trzydniowe świętowanie swoich 4. urodzin – od 20 do 22 marca czeka mnóstwo atrakcji, kreatywnych warsztatów i wyjątkowych gości. Przez cały weekend nie zabraknie konkursów, animacji i zabawy rozwijającej wyobraźnię dzieci. W sobotę zabawę poprowadzi ekipa Radia Eska, a w niedzielę mali goście przeniosą się w świat magii.

Funzeum, od momentu otwarcia, przyciąga tysiące rodzin i wspiera rozwój dziecięcej wyobraźni poprzez interaktywną naukę i zabawę. Z okazji 4. urodzin przygotowano specjalny program pełen animacji, kreatywnych warsztatów oraz niespodzianek, które pozwolą dzieciom tworzyć własne dzieła. Jednym z hitów będą warsztaty „Zrób własnego Funfla”, podczas których najmłodsi stworzą fioletowe slimy lub gniotki, które udekorują na wzór sympatycznego Funfla i zabiorą do domu.

21 marca w Funzeum pojawi się ekipa Radia ESKA, by rozkręcić urodzinową zabawę. Dzieci wezmą udział w animacjach, konkursach i wspólnych wyzwaniach, a śmiech i pozytywna energia wypełnią całą przestrzeń.

Niedziela pełna magii

22 marca o godzinie 15:00 najmłodsi goście zostaną zaproszeni do świata iluzji. Iluzjonista Konrad Mościński zaprezentuje 30-minutowe interaktywne show, podczas którego dzieci będą uczestnikami lewitacji, zniknięć i trików scenicznych, wspieranych efektownym oświetleniem i choreografią.

Funzeum konsekwentnie rozwija swoje programy, oferując przestrzeń do eksperymentowania, odkrywania i nauki poprzez zabawę. Urodzinowy weekend to także okazja do wspólnego budowania społeczności wokół kreatywnej edukacji dzieci.

Urodzinowy kod rabatowy

Z okazji 4. urodzin Funzeum przygotowano specjalny kod rabatowy FUN4, ważny od 16 do 22 marca, który umożliwia korzystanie z atrakcji w promocyjnej cenie.

20–22 marca Funzeum w Gliwicach stanie się miejscem rodzinnej zabawy i kreatywnego spędzania czasu. Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny będzie na stronie www.funzeum.pl oraz w mediach społecznościowych. Jedno jest pewne – podczas tych urodzin każdy znajdzie coś dla siebie i nie zazna nudy!