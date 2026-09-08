20-latka zniknęła po kradzieży. Policja publikuje zdjęcie poszukiwanej Ukrainki

Poszukiwania 20-letniej obywatelki Ukrainy. Sosnowiecka policja w akcji

Według doniesień portalu Silesia24.pl śledczy z Sosnowca intensywnie poszukują młodej kobiety. 20-latka podejrzana jest poszukiwana w związku z toczącym się postępowaniem karnym, które dotyczy popełnienia poważnego przestępstwa kradzieży mienia. Obecnie funkcjonariusze nie mają żadnych punktów zaczepienia odnośnie do jej aktualnego miejsca przebywania.

W zakrojoną na szeroką skalę akcję włączyli się nie tylko lokalni śledczy kryminalni z Sosnowca, ale także doświadczeni policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji zlokalizowanej w pobliskich Katowicach.

Mundurowi apelują do wszystkich obywateli mogących posiadać jakiekolwiek użyteczne szczegóły dotyczące ukrywającej się kobiety. Nawet z pozoru błaha i nieistotna informacja przekazana mundurowym może ostatecznie przesądzić o sukcesie całej operacji i szybkim zatrzymaniu poszukiwanej.

Gdzie zgłosić informacje o poszukiwanej 20-latce z Ukrainy?

Obywatele dysponujący przydatnymi danymi powinni niezwłocznie nawiązać kontakt z wyspecjalizowanym Zespołem Poszukiwań i Identyfikacji Osób, który działa w strukturach Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Zgłoszenia są przyjmowane całodobowo pod specjalnymi numerami kontaktowymi 47 85 212 00 oraz 47 85 212 66, a także za pośrednictwem oficjalnego adresu poczty elektronicznej [email protected].