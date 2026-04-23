Wypadek na Nowowiejskiego w Częstochowie. BMW uderzyło w 16-latkę

Do niebezpiecznego incydentu doszło we wtorek, 21 kwietnia, około godziny 8:40 na ulicy Nowowiejskiego w Częstochowie, gdy panuje tam największy poranny ruch. Zgodnie z ustaleniami funkcjonariuszy, 16-letnia dziewczyna prawidłowo pokonywała oznakowaną zebrę, gdy nagle uderzyło w nią osobowe BMW. Nastolatka odniosła obrażenia wymagające interwencji medycznej i została przetransportowana do placówki na szczegółowe badania.

Kierująca pojazdem całkowicie zignorowała fakt, że piesza znajdowała się już na pasach i nie ustąpiła jej pierwszeństwa. Po uderzeniu w poszkodowaną, kobieta siedząca za kierownicą zrezygnowała z udzielenia jej pomocy i natychmiast odjechała w stronę ulicy Sobieskiego. Takie zignorowanie obowiązków uczestnika kolizji to drastyczne złamanie przepisów, które wiąże się z surowymi konsekwencjami prawnymi.

Na szczęście całą sytuację widział świadek, którego szczegółowe informacje pozwoliły funkcjonariuszom na błyskawiczne zlokalizowanie samochodu. Okazało się, że pojazdem kierowała 19-latka, która w chwili zatrzymania była całkowicie trzeźwa. Jej bezmyślna ucieczka kosztowała ją utratę dokumentu uprawniającego do prowadzenia aut, który odebrała zaledwie kilka dni wcześniej.

Ucieczka z miejsca wypadku. 19-latka stanie przed sądem

Częstochowscy policjanci prowadzą teraz szczegółowe dochodzenie, aby zrekonstruować dokładny przebieg tego porannego zdarzenia. Zgromadzona dokumentacja zostanie wkrótce przekazana do sądu, gdzie zapadnie decyzja o karze dla młodej sprawczyni. Najprawdopodobniej poniesie ona odpowiedzialność karną nie tylko za wywołanie poważnego zagrożenia na drodze, ale przede wszystkim za ucieczkę z miejsca wypadku.

Przy tej okazji mundurowi po raz kolejny przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w rejonach przejść dla pieszych. Apel skierowany jest zwłaszcza do początkujących kierowców, którym brakuje jeszcze obycia za kółkiem. Brak wyobraźni i lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa mogą błyskawicznie doprowadzić do dramatu, a jego skutki ciągną się za sprawcą oraz ofiarą przez długie lata.