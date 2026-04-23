19-latka potrąciła pieszą na pasach i uciekła. Straciła prawo jazdy po kilku dniach

Martyna Urban
2026-04-23 7:32

Nastoletnia dziewczyna trafiła do szpitala po tym, jak na przejściu dla pieszych potrąciło ją osobowe BMW. Sprawczyni wypadku błyskawicznie odjechała, ale dzięki relacji świadka policjanci wpadli na jej trop. Szybko wyszło na jaw, że młoda kobieta zaledwie kilka dni wcześniej zdała egzamin na prawo jazdy.

Potrącenie 16-latki

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI

Wypadek na Nowowiejskiego w Częstochowie. BMW uderzyło w 16-latkę

Do niebezpiecznego incydentu doszło we wtorek, 21 kwietnia, około godziny 8:40 na ulicy Nowowiejskiego w Częstochowie, gdy panuje tam największy poranny ruch. Zgodnie z ustaleniami funkcjonariuszy, 16-letnia dziewczyna prawidłowo pokonywała oznakowaną zebrę, gdy nagle uderzyło w nią osobowe BMW. Nastolatka odniosła obrażenia wymagające interwencji medycznej i została przetransportowana do placówki na szczegółowe badania.

Kierująca pojazdem całkowicie zignorowała fakt, że piesza znajdowała się już na pasach i nie ustąpiła jej pierwszeństwa. Po uderzeniu w poszkodowaną, kobieta siedząca za kierownicą zrezygnowała z udzielenia jej pomocy i natychmiast odjechała w stronę ulicy Sobieskiego. Takie zignorowanie obowiązków uczestnika kolizji to drastyczne złamanie przepisów, które wiąże się z surowymi konsekwencjami prawnymi.

Na szczęście całą sytuację widział świadek, którego szczegółowe informacje pozwoliły funkcjonariuszom na błyskawiczne zlokalizowanie samochodu. Okazało się, że pojazdem kierowała 19-latka, która w chwili zatrzymania była całkowicie trzeźwa. Jej bezmyślna ucieczka kosztowała ją utratę dokumentu uprawniającego do prowadzenia aut, który odebrała zaledwie kilka dni wcześniej.

Ucieczka z miejsca wypadku. 19-latka stanie przed sądem

Częstochowscy policjanci prowadzą teraz szczegółowe dochodzenie, aby zrekonstruować dokładny przebieg tego porannego zdarzenia. Zgromadzona dokumentacja zostanie wkrótce przekazana do sądu, gdzie zapadnie decyzja o karze dla młodej sprawczyni. Najprawdopodobniej poniesie ona odpowiedzialność karną nie tylko za wywołanie poważnego zagrożenia na drodze, ale przede wszystkim za ucieczkę z miejsca wypadku.

Przy tej okazji mundurowi po raz kolejny przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w rejonach przejść dla pieszych. Apel skierowany jest zwłaszcza do początkujących kierowców, którym brakuje jeszcze obycia za kółkiem. Brak wyobraźni i lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa mogą błyskawicznie doprowadzić do dramatu, a jego skutki ciągną się za sprawcą oraz ofiarą przez długie lata.

