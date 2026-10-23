16-latek nie żyje. Tragiczny wypadek w Tychach

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Przemysław Kopiejka
2026-10-23 8:31

Późnym wieczorem na ul. Beskidzkiej w Tychach doszło do wypadku z udziałem trzech pojazdów. Zginął 16-letni mieszkaniec miasta, który podróżował Skodą.

Policja otrzymała zgłoszenie w czwartek, 22 października, około godz. 22.40. Do zdarzenia doszło w rejonie węzła z ul. Sikorskiego, na jezdni w stronę Katowic. Uczestniczyły w nim Skoda, Hyundai oraz ciężarowy MAN.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że Skoda poruszała się lewym pasem, a ciężarowy MAN prawym pasem, za Hyundaiem. Kierowcy byli trzeźwi. Pasażer Skody, 16-letni mieszkaniec Tychów, zginął na miejscu – przekazał mł. asp. Marcin Gąciк, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

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Okoliczności zdarzenia wyjaśniają tyscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach.

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Tragedia na drodze w Tychach. Nie żyje 16-letni mieszkaniec miasta
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