Niebezpieczna przejażdżka zakończona wypadkiem

Do groźnego zdarzenia doszło w godzinach wieczornych 15 kwietnia w dzielnicy Bzie w Jastrzębiu-Zdroju. 14-letni chłopak, nie informując rodziców, zabrał z garażu motocykl marki Yamaha i zaproponował przejażdżkę swojej 13-letniej znajomej.

Z pozoru niewinna decyzja szybko przerodziła się w poważny wypadek. Nastolatek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, a następnie wpadł do pola uprawnego. Skutki okazały się poważne – dziewczynka doznała urazów ręki i nogi i została przewieziona do szpitala.

Jak ustalili policjanci, kierujący nie posiadał żadnych uprawnień do prowadzenia motocykla tej klasy. Pojazd o pojemności 660 cm³ wymaga odpowiednich kwalifikacji i spełnienia określonych warunków wiekowych, których 14-latek nie mógł spełnić.

Funkcjonariusze podkreślają, że była to jazda całkowicie nielegalna i skrajnie niebezpieczna. W takich sytuacjach ryzyko wypadku znacząco rośnie, zwłaszcza gdy za kierownicą zasiada osoba bez doświadczenia.

Interwencja służb i zabezpieczenie śladów

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, którzy wykonali oględziny, sporządzili dokumentację oraz zabezpieczyli ślady. Ustalane są dokładne okoliczności wypadku oraz przebieg zdarzenia.

Śledczy analizują, jak doszło do utraty panowania nad motocyklem i czy na zdarzenie mogły mieć wpływ dodatkowe czynniki, takie jak prędkość czy stan nawierzchni.

W związku z wiekiem kierującego sprawa nie trafi do sądu karnego, lecz zostanie przekazana do sądu rodzinnego i nieletnich. To on zdecyduje o dalszych konsekwencjach dla 14-latka.

Policja przypomina, że nawet „krótka przejażdżka” może zakończyć się poważnymi konsekwencjami prawnymi i zdrowotnymi.

Apel policji: chwila decyzji może zmienić wszystko

Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o rozwagę i odpowiedzialność. Jazda bez uprawnień, szczególnie przez osoby nieletnie, stanowi ogromne zagrożenie nie tylko dla nich samych, ale również dla pasażerów i innych uczestników ruchu.

W tym przypadku wystarczyła jedna decyzja, by spokojny wieczór zakończył się wypadkiem i pobytem w szpitalu.