11-latek wjechał na hulajnodze pod autobus! Wideo w sieci

11-latek na hulajnodze wjechał pod autobus. Policja opublikowała nagranie

Groźne zderzenie 11-letniego chłopca jadącego hulajnogą i autobusu komunikacji miejskiej! Wypadek miał miejsce miesiąc temu, ale dopiero teraz policjanci opublikowali nagranie monitoringu. Co się wydarzyło? Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach chłopiec wjechał hulajnogą na przejście dla pieszych. W tym samym czasie przez przejście przejeżdżał autobus komunikacji miejskiej. Na szczęście kierowca autobusu jechał powoli i zdążył zareagować. Dzięki temu 11-latek nie odniósł poważnych obrażeń. Dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja podkreśla, że nagranie ma przypominać użytkownikom hulajnóg elektrycznych, że nawet chwila nieuwagi może skończyć się bardzo poważnym wypadkiem.

Funkcjonariusze przypominają, że zgodnie z przepisami przejście dla pieszych jest przeznaczone wyłącznie dla pieszych. Osoba jadąca hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego nie może przez nie przejeżdżać. Przed wejściem na przejście musi zejść z pojazdu i przeprowadzić go na drugą stronę jezdni. Dodatkowo, dzieci między 13. a 18. rokiem życia mogą poruszać się hulajnogą elektryczną tylko wtedy, gdy mają kartę rowerową lub odpowiednie uprawnienia. Młodsze dzieci mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej jedynie w określonych sytuacjach i pod opieką dorosłych.

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Przepisy określają także, gdzie można jeździć hulajnogą. W pierwszej kolejności należy korzystać z drogi dla rowerów lub pasa rowerowego. Jeśli ich nie ma, można jechać jezdnią z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Dopiero gdy na jezdni obowiązuje wyższy limit i nie ma drogi dla rowerów, można korzystać z chodnika, zachowując szczególną ostrożność i ustępując pierwszeństwa pieszym. Zabronione jest także przewożenie pasażerów, zwierząt i ładunków, holowanie innych pojazdów, czepianie się samochodów oraz jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dokumentacja dotycząca zdarzenia została przekazana do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach. To sąd rodzinny oceni okoliczności sprawy i podejmie decyzję w tej sprawie. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpiecznego poruszania się hulajnogami i przypominali im obowiązujące przepisy.

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22 maja na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do zdarzenia drogowego z udziałem autobusu komunikacji miejskiej oraz hulajnogi elektrycznej, którą poruszał się 11-letni chłopiec. Na szczęście dziecko nie odniosło poważnych obrażeń i doznało jedynie powierzchownych otarć.… pic.twitter.com/sLX29qdE5M— Policja Śląska 🇵🇱 (@PolicjaSlaska) June 25, 2026

Test wiedzy ze znaków drogowych. Widząc te tablice łatwo się pomylić! Pytanie 1 z 10 1. Zacznijmy od czegoś prostego. Co oznacza znak A-24? „rowerzyści” "zakaz jazdy na rowerze" "droga tylko dra rowerów" Następne pytanie