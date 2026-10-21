Sylwester w Beskidach z Dorotą Gardias. Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić

Sylwester z Mercure Szczyrk Resort

Obiekt Mercure Szczyrk Resort przygotował dla swoich gości specjalną ofertę na ostatnią noc w roku pod hasłem "Kraina Lodu". Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie imponującej oprawy wizualnej, lodowego baru oraz tematycznych dekoracji. Dodatkowo zaplanowano występy DJ-ów, muzykę na żywo oraz różnego rodzaju pokazy na scenie.

Gospodynią tego wyjątkowego wieczoru będzie znana prezenterka Dorota Gardias, która poprowadzi zabawę i razem z gośćmi będzie odliczać ostatnie sekundy do Nowego Roku. W harmonogramie znalazła się również uroczysta kolacja i nielimitowany dostęp do napojów. Organizatorzy przewidują, że uczestnicy będą bawić się do białego rana. Pozostaje jednak pytanie, z jakimi kosztami wiąże się taki wyjazd?

Ile kosztuje Sylwester w Mercure Szczyrk Resort z Dorotą Gardias?

Koszt pakietu noworocznego w obiekcie Mercure Szczyrk Resort to 4999 zł za pobyt dla dwóch dorosłych osób. Propozycja ta zakłada zakwaterowanie od 30 grudnia 2026 r. do 1 stycznia 2027 r., co oznacza dwa noclegi.

W tej kwocie zawarte są również posiłki: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu oraz wstęp na noworoczny bal. Goście otrzymują także dostęp do strefy FLOW Water & Fun, a dla dzieci zaplanowano oddzielną imprezę z animatorami.

Podsumowując, za dwudniowy wyjazd sylwestrowy dla dwóch osób należy przygotować blisko 5 tys. zł. Należy mieć na uwadze, że ta kwota obejmuje nie tylko samą zabawę, ale kompleksowy pakiet z noclegiem i pełnym wyżywieniem.

Mercure Szczyrk Resort – najdłuższy obiekt hotelowy w Europie

Mercure Szczyrk Resort to jeden z najbardziej rozpoznawalnych hoteli w polskich górach. Znajduje się w Szczyrku, w Beskidzie Śląskim, i przyciąga gości nie tylko bogatą ofertą relaksacyjną, ale i monumentalną architekturą. Obiekt uchodzi za najdłuższy hotel w Europie, a z jego okien roztaczają się malownicze widoki na szczyty gór. Turyści mogą tam korzystać m.in. z restauracji, strefy wodnej i wellness, a także przestrzeni eventowych idealnych do organizacji różnych wydarzeń. Hotel działa przez cały rok i oferuje pakiety okolicznościowe, w tym świąteczne i noworoczne.

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Gdzie jechać na Sylwestra? Oto lista miejsc

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Sylwester nie tylko w górach. Gigant w Pobierowie również kusi ofertą

Mercure Szczyrk Resort ma jednak silnego konkurenta. Imprezę z okazji końca roku przygotowuje także hotel Gołębiewski zlokalizowany w Pobierowie. Koszt udziału w tym wydarzeniu jest nieco wyższy, a więcej szczegółów znajdziecie tutaj: Tyle kosztuje sylwester w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Goście z zewnątrz zapłacą więcej