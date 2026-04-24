Księga kondolencyjna i opuszczone flagi

W Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, przy al. Zwycięstwa 20, wystawiono księgę kondolencyjną, do której mogą wpisywać się mieszkańcy. Jak podkreślił prezydent, to przestrzeń nie tylko do pozostawienia kilku słów, ale też chwili refleksji.

Każdy z Was może przyjść i napisać kilka zdań, może po prostu chwilę usiąść i podumać - nie tylko w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Księga, tuż za wejściem, będzie na Was czekała przez cały weekend - poinformował Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

To jednak nie jedyny gest – przed budynkiem opuszczono flagi do połowy masztu, które pozostaną tak aż do dnia pogrzebu. Władze Sosnowca zdecydowały również, że wszystkie miejskie wydarzenia będą poprzedzone minutą ciszy. Prezydent zaapelował, by podobny gest wykonali także inni organizatorzy.

Oddajmy szacunek Łukaszowi. Tyle możemy zrobić. Jeszcze raz wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny, Przyjaciół, Bliskich i wszystkich którym Łukasz pomógł - podkreślił włodarz.

W swoim oświadczeniu podkreślił, jak wielką stratą jest śmierć posła nie tylko dla jego bliskich, ale także dla mieszkańców, którym pomagał.

Kulisy tragedii, która wstrząsnęła regionem

Do dramatycznego wypadku doszło 23 kwietnia na ulicy Kazimierzowskiej, między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Według wstępnych ustaleń samochód prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowca zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z rowerzystą.

Jedną z analizowanych wersji jest zasłabnięcie lub zaśnięcie kierowcy. Pomimo natychmiastowej reakcji służb i podjętej reanimacji, życia posła nie udało się uratować.

Wstrząsające są również kulisy wypadku. Świadkowie zdarzenia znaleźli na miejscu jedynie rower, dopiero po przyjeździe służb na miejsce ujawniono, że pod kołami osobówki leży człowiek. Okazał się nim poseł Łukasz Litewka.

Tak wygląda miejsce wypadku po kilkudziesięciu godzinach od tragedii:

Przesłuchanie kierowcy przesunięte

W sprawie pojawiły się nowe informacje dotyczące kierowcy podejrzewanego o spowodowanie wypadku. Jego przesłuchanie, planowane na godziny przedpołudniowe, zostało przesunięte.

57-latek trafił do szpitala, gdzie przechodzi szczegółowe badania.

– Zdecydowaliśmy się go poddać badaniom, jest w szpitalu, to szeroki zakres badań. Zbadanie stanu zdrowia ma posłużyć do weryfikacji wersji o zasłabnięciu lub zaśnięciu – poinformował prok. Bartosz Kilian.

Po zakończeniu badań przesłuchanie ma odbyć się w godzinach popołudniowych w prokuraturze. Natomiast po przesłuchaniu również w godzinach popołudniowych odbędzie się konferencja prasowa, na której prokuratura przedstawi najnowsze informacje dotyczące sprawy oraz ewentualnych dalszych decyzji procesowych.