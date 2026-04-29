Poruszające słowa biskupa na pogrzebie Łukasza Litewki. Duchowny o największym dziedzictwie posła

Duchowny przewodniczący mszy żałobnej podkreślił, że najważniejszym dziedzictwem zmarłego posła była pomoc niesiona innym ludziom.

W kazaniu zaznaczył, że całe życie parlamentarzysty koncentrowało się na wspieraniu osób najsłabszych i potrzebujących.

Hierarcha docenił jego duże zaangażowanie społeczne i charytatywne.

Słowa biskupa podczas ostatniego pożegnania posła Łukasza Litewki

Msza żałobna za tragicznie zmarłego 36-letniego posła odbyła się w kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu. Przed rozpoczęciem homilii prezydent Karol Nawrocki nadał zmarłemu pośmiertne odznaczenie państwowe. Następnie biskup Artur Ważny wygłosił kazanie o przemijaniu i sensie dzielenia się dobrem z innymi. Słowa duchownego poruszyły uczestników uroczystości.

Zabieramy ze sobą to, co zdążyliśmy innym ofiarować - powiedział hierarcha, podkreślając, że miarą życia nie jest jego długość, lecz ślad, jaki pozostawia w sercach innych ludzi.

Słowa kapłana dobrze oddawały to, czym zajmował się zmarły poseł. Był znany w całej Polsce z pomocy innym. W Sosnowcu w ostatnim pożegnaniu uczestniczyły tłumy mieszkańców oraz politycy najwyższego szczebla. Wszyscy przyszli oddać hołd ofierze tragicznego wypadku.

Pogrzeb Łukasza Litewki - transmisja na żywo online

Pogrzeb Łukasz Litewki odbędzie się w środę (29 kwietnia) w Sosnowcu i będzie miał charakter państwowy. Organizacją uroczystości zajmuje się Kancelaria Sejmu. Wydarzenie będzie można śledzić w formie transmisji na żywo - zarówno w telewizji, jak i w internecie. Dodatkowo przed kościołem ustawiony zostanie telebim, na którym wyświetlana będzie relacja dla osób zgromadzonych na miejscu. Msza święta w kościele będzie transmitowana przez Telewizję Polską. Relacja będzie dostępna na kanale Sejmu w serwisie YouTube oraz na stronie internetowej Sejmu. Sygnał zostanie udostępniony także innym mediom.

