Pogrzeb Łukasza Litewki. Tłumy żałobników w kościele. Rusza ceremonia

Rozpoczął się pogrzeb Łukasza Litewki

W Sosnowcu dobiegły końca przygotowania do uroczystości pogrzebowej posła Łukasza Litewki. Od wczesnych godzin porannych okolice kościoła pw. św. Joachima w Sosnowcu były miejscem wzmożonych działań służb i przygotowań organizacyjnych. Teren świątyni został szczelnie odgrodzony barierkami, a nad bezpieczeństwem czuwają liczne patrole policji i żandarmerii wojskowej. W pobliżu ustawiono również lawety, które mają reagować w przypadku nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.

Wnętrze kościoła pw. św. Joachima w Sosnowcu robi ogromne wrażenie. W ławkach zasiadły tłumy żałobników, a atmosfera jest niezwykle poruszająca. Wiele osób nie kryje łez, żegnając Łukasza Litewkę. W tle rozbrzmiewa muzyka na żywo. Skrzypce i organy nadają uroczystości podniosły, pełen zadumy charakter.

Służby i organizatorzy czekają jeszcze na przybycie ostatnich gości, zanim rozpocznie się główna część ceremonii. Na miejsce dotarł już premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.

Żałobnicy wspominają zmarłego polityka

Najbardziej oddani sympatycy pojawili się na miejscu wiele godzin przed rozpoczęciem mszy, aby zająć dogodne miejsca tuż przy barierkach i móc oddać ostatni hołd posłowi.

Przed świątynią obecny jest reporter portalu se.pl, któremu udało się porozmawiać z jedną z osób współpracujących ze zmarłym. W tłumie oczekujących znalazła się Angelika Woźniak, która na co dzień reprezentuje Fundację Bajtel - Mysłowice Pomagają. Wspomniana organizacja od 2017 roku pomaga seniorom, dzieciom i osobom zmagającym się z trudnościami życiowymi, a Łukasz Litewka nieustannie angażował się w jej wsparcie.

„Znałam go i współpracował z miastem Mysłowice i z Fundacją Bajtel. To był bardzo dobry człowiek, z ogromnym sercem. Informacja o śmierci to był po prostu szok. Niedowierzanie, jak u większości Polaków. Trudno było w to uwierzyć. Pojechał pojeździć na rowerze, miał chwilę wolnego. Młody, wysportowany człowiek… To wszystko jest niewyobrażalne. (...) Można to porównać do straty Jana Pawła II. Drugiego takiego Łukasza nie będzie" takimi słowami w emocjonalnej rozmowie z reporterem „Super Expressu” zmarłego wspominała wyraźnie poruszona Angelika Woźniak.

8

Pogrzeb Łukasza Litewki - transmisja na żywo online

Pogrzeb Łukasz Litewki odbędzie się w środę (29 kwietnia) w Sosnowcu i będzie miał charakter państwowy. Organizacją uroczystości zajmuje się Kancelaria Sejmu. Wydarzenie będzie można śledzić w formie transmisji na żywo - zarówno w telewizji, jak i w internecie. Dodatkowo przed kościołem ustawiony zostanie telebim, na którym wyświetlana będzie relacja dla osób zgromadzonych na miejscu. Msza święta w kościele będzie transmitowana przez Telewizję Polską. Relacja będzie dostępna na kanale Sejmu w serwisie YouTube oraz na stronie internetowej Sejmu. Sygnał zostanie udostępniony także innym mediom. Oglądaj tutaj: Pogrzeb Łukasza Litewki - transmisja na żywo w internecie.