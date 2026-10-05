11-latek stracił przytomność w łazience

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 4 października 2026 roku, około godz. 21:30 przy ul. Witkacego w zabrzańskiej dzielnicy Helenka. Jak wynika z informacji portalu Zabrze112, służby zostały zaalarmowane w związku z podejrzeniem podtrucia tlenkiem węgla.

Według wstępnych ustaleń około 11-letni chłopiec podczas przebywania w łazience nagle stracił przytomność. W mieszkaniu znajdowała się wówczas również dwójka innych dzieci oraz osoby dorosłe.

Na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego oraz straż pożarną. Po wejściu do mieszkania przy ulicy Witkacego i przeprowadzeniu wstępnej diagnostyki ratownicy zdecydowali o przewiezieniu 11-latka do szpitala, gdzie miał przejść dalsze badania i szczegółową diagnostykę.

U pozostałej dwójki dzieci i rodziców nie stwierdzono objawów wymagających hospitalizacji. Pozostały one na miejscu pod opieką dorosłych.

Strażacy sprawdzili mieszkanie przy użyciu czujników

Na miejscu pojawiły się trzy zespoły ratownictwa medycznego – ze stacji w Zabrzu przy ul. Jordana i ul. Roosevelta oraz z Radzionkowa. Działania prowadził również jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zabrzu.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a następnie wykonali pomiary stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach przy użyciu czujników wielogazowych. Mieszkanie zostało dokładnie przewietrzone. Działania wszystkich służb zakończyły się około godz. 22:30.

Strażacy przypominają, że tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym gazem, którego obecność w pomieszczeniu trudno rozpoznać bez odpowiedniego urządzenia. Dlatego tak ważne są regularne kontrole przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych oraz zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń.