15

Tłumy ludzi z całej Polski przyjechały do Sosnowca, by pożegnać Łukasza Litewkę.

Przez miasto przeszedł kondukt żałobny z orkiestrą wojskową i asystą honorową.

Ludzie ustawieni wzdłuż trasy, często ze łzami w oczach, oddawali mu hołd.

Ostatnia droga Łukasza Litewki. Setki wieńców i żołnierska asysta

Z kościoła pw. św. Joachima wyruszył pochód, który na długo zapisze się w zbiorowej pamięci. Na samym czele maszerowała wojskowa asysta honorowa, niosąc portret zmarłego polityka oraz ogromną liczbę kwiatów. Tuż za żołnierzami postępowała orkiestra wojskowa, która swoimi dźwiękami podkreślała niezwykle wzniosły i przejmujący charakter ceremonii.

Bezpośrednio za muzykami szedł biskup, który poprzedzał karawan przewożący trumnę z ciałem Łukasza Litewki. Za trumną kroczyła pogrążona w głębokim smutku najbliższa rodzina, grono przyjaciół oraz przedstawiciele polityki, którzy w ciszy odprowadzili 36-latka na miejsce jego ostatecznego spoczynku.

Polska żegna Łukasza Litewkę

Mieszkańcy Sosnowca i cała Polska w rozpaczy po śmierci Łukasza Litewki

Na całej długości trasy prowadzącej na cmentarz zgromadzili się miejscowi oraz przyjezdni z różnych zakątków kraju. Żałobnicy stali przy barierkach, wielu modliło się w ciszy, niektórzy płakali. Każdy krok tego marszu pokazywał, jak ogromną pustkę wywołała śmierć 36-letniego posła. Ludzie wspominali go nie tylko jako symbol bezinteresownej pomocy i zjednoczenia ponad podziałami, ale przede wszystkim jako wyjątkowo dobrego, skromnego człowieka.

78

Pogrzeb Łukasza Litewki - transmisja na żywo online

Pogrzeb Łukasza Litewki odbył się w środę (29 kwietnia) w Sosnowcu i miał charakter państwowy. Za organizację uroczystości odpowiadała Kancelaria Sejmu. Ceremonię można było śledzić na żywo - zarówno w telewizji, jak i w internecie. Msza święta w kościele była transmitowana przez Telewizję Polską, a relacja była dostępna również na kanale Sejmu w serwisie YouTube, na stronie internetowej Sejmu oraz w innych mediach.

Oglądaj tutaj: Pogrzeb Łukasza Litewki - transmisja na żywo w internecie.

Pogrzeb Łukasza Litewki - najważniejsze artykuły