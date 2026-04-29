Ostatnia droga Łukasza Litewki. Setki wieńców i żołnierska asysta

Zuzanna Sekuła
2026-04-29 16:14

Ulicami Sosnowca przeszedł kondukt żałobny, w którym tysiące osób odprowadziło na cmentarz Łukasza Litewkę. Ostatniej drodze towarzyszyły łzy, modlitwy oraz dźwięki wojskowej orkiestry. Na trasie przemarszu zgromadziły się tłumy oddające cześć znanemu z wielkiego serca i zaangażowania posłowi.

  • Tłumy ludzi z całej Polski przyjechały do Sosnowca, by pożegnać Łukasza Litewkę.
  • Przez miasto przeszedł kondukt żałobny z orkiestrą wojskową i asystą honorową.
  • Ludzie ustawieni wzdłuż trasy, często ze łzami w oczach, oddawali mu hołd.

Z kościoła pw. św. Joachima wyruszył pochód, który na długo zapisze się w zbiorowej pamięci. Na samym czele maszerowała wojskowa asysta honorowa, niosąc portret zmarłego polityka oraz ogromną liczbę kwiatów. Tuż za żołnierzami postępowała orkiestra wojskowa, która swoimi dźwiękami podkreślała niezwykle wzniosły i przejmujący charakter ceremonii.

Bezpośrednio za muzykami szedł biskup, który poprzedzał karawan przewożący trumnę z ciałem Łukasza Litewki. Za trumną kroczyła pogrążona w głębokim smutku najbliższa rodzina, grono przyjaciół oraz przedstawiciele polityki, którzy w ciszy odprowadzili 36-latka na miejsce jego ostatecznego spoczynku.

Na całej długości trasy prowadzącej na cmentarz zgromadzili się miejscowi oraz przyjezdni z różnych zakątków kraju. Żałobnicy stali przy barierkach, wielu modliło się w ciszy, niektórzy płakali. Każdy krok tego marszu pokazywał, jak ogromną pustkę wywołała śmierć 36-letniego posła. Ludzie wspominali go nie tylko jako symbol bezinteresownej pomocy i zjednoczenia ponad podziałami, ale przede wszystkim jako wyjątkowo dobrego, skromnego człowieka. 

Politycy na pogrzebie Łukasza Litewki
Pogrzeb Łukasza Litewki odbył się w środę (29 kwietnia) w Sosnowcu i miał charakter państwowy. Za organizację uroczystości odpowiadała Kancelaria Sejmu. Ceremonię można było śledzić na żywo - zarówno w telewizji, jak i w internecie. Msza święta w kościele była transmitowana przez Telewizję Polską, a relacja była dostępna również na kanale Sejmu w serwisie YouTube, na stronie internetowej Sejmu oraz w innych mediach.

